Rapine violente a bar e negozi, due donne arrestate ad Albenga dalla Polizia Locale

Arrestate due rapinatrici che, con il loro modus operandi, stavano generando seria preoccupazione tra i titolari degli esercizi commerciali del centro di Albenga.

La delicata operazione portata a compimento dagli agenti della Polizia Locale, in collaborazione e costante contatto con l’Autorità Giudiziaria, ha permesso di assicurare alla giustizia due donne, S.P., 55 anni, e A.C., 28 anni, entrambe italiane, che nel giro di pochi giorni avevano rapinato alcune attività commerciali della città, in particolare un bar in zona mare e un negozio di abbigliamento e accessori in via Genova.

Il modus operandi adottato dalle due donne era sempre lo stesso e caratterizzato dalla violenza. Proprio questo aspetto aveva creato un notevole stato di agitazione tra i commercianti delle attività colpite. Le donne si recavano infatti all’interno degli esercizi commerciali presi di mira sottraendo denaro (1500 euro nel bar) o merce (un’ingente quantità di abbigliamento nel negozio di via Genova) e aggredendo fisicamente i titolari per riuscire ad appropriarsi del bottino.

È stato grazie ad una celere indagine che gli agenti della Polizia Locale sono riusciti, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza, a ricostruire i movimenti e gli spostamenti delle responsabili. Le testimonianze e le individuazioni fotografiche acquisite, hanno permesso poi di stilare un quadro probatorio preciso e dettagliato. I testimoni, infatti, hanno riconosciuto chiaramente dalle fotografie le autrici delle rapine.

Tutto questo ha consentito agli uomini dell’U.O. Sicurezza Urbana, di individuare le responsabili dei fatti e successivamente grazie a una minuziosa analisi dei dati, ad identificarle. Le donne sono state rintracciate nelle loro residenze nei comuni di Imperia e Ranzo (IM) e sono state poste agli arresti domiciliari. Gli elementi acquisiti hanno consentito agli inquirenti di formulare la richiesta della misura di custodia cautelare in capo alle due donne, che il GIP ha successivamente accordato.

Si segnala che contestualmente alla definizione del quadro penale gli agenti della polizia locale di Albenga hanno posto in atto tutte le procedure mirate all’ottenimento delle misure di sicurezza e di prevenzione consistenti nel foglio di via obbligatorio dal Comune di Albenga fino ad un massimo di 4 anni, in concerto con la Questura di Savona.