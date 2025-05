Tragedia ad Andora: 26enne muore investita da un autobus

Non ce l'ha fatta la donna vittima del grave incidente avvenuto questa mattina ad Andora, in via Europa Unita, nei pressi del nuovo capolinea degli autobus. La vittima, Shiella Claudia Kouassi Ouphouet, cittadina ivoriana residente a Imperia classe 1998, travolta da un autobus intorno alle 12.10

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse: il corpo della donna è rimasto incastrato sotto il mezzo e sono state necessarie due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, supportate da un’autogru inviata dal comando di Imperia. Sul posto anche i militi della Croce Bianca di Andora, l’automedica e la Polizia Locale.

Il corpo è stato rimosso solo dopo l’autorizzazione della magistratura mentre sul posto è giunto il marito, naturalmente disperato per l'accaduto. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la giovane stesse cercando di di raggiungere al volo il pullman, già partito dal capolinea e in procinto di svoltare a destra lungo la propria corsia; a quel punto, trovandosi lei nel mezzo della corsia, sarebbe stata colpita fatalmente dal mezzo nella sua parte posteriore.

L'autista del mezzo, sotto shock, è stato colto da malore e trasportato per accertamenti in ospedale.