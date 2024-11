Vado, camion perde olio sulla strada e fa scivolare un motociclista, disagi al traffico

Un incidente ha provocato gravi disagi al traffico a Vado Ligure, dove un camion ha perso olio sull'imbocco della strada di scorrimento, rendendo la carreggiata scivolosa e creando una situazione di pericolo.

La polizia locale è intervenuta prontamente per gestire l'emergenza, deviando il traffico e cercando di ripristinare al più presto la normale circolazione.

Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, una moto che percorreva la stessa strada è caduta a causa del fondo scivoloso. Sul posto è arrivata immediatamente la Croce Rossa di Savona, che ha soccorso il motociclista, trasportandolo poi in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.