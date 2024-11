Diocesi Savona-Noli: un pomeriggio con la Caritas per la Giornata dei poveri

In occasione della VIII Giornata Mondiale dei Poveri domenica 17 novembre dalle ore 16 presso la mensa teatro in via Edmondo De Amicis 4 gli operatori e le operatrici della Caritas avranno il piacere di accogliere volontari e volontarie dei servizi di tutta la Diocesi di Savona-Noli in un pomeriggio di convivialità e ringraziamento.