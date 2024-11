Andora, al via le opere di regimentazione delle acque piovane e nuova tubazione a Conna

E’ iniziato questa mattina in località Conna, nell’entroterra di Andora, un importante intervento di regimentazione delle acque piovane finanziato e progettato dal Comune di Andora.

L’opera del valore di 105.000 euro andrà ad intervenire in via Cavassa, fra i civici 43/B e 49, per un tratto di circa 500 metri. La sua esecuzione ha una duplice importanza. Il Comune, infatti, ha affidato i lavori per procedere alla risagomatura e regimazione delle acque piovane con successiva riasfaltatura. Rivieracqua gestore del servizio idrico ha concordato con gli Uffici Tecnici comunali che, prima della chiusura del cantiere, procederà alla sostituzione di una tubazione dell’acquedotto che da tempo era intasata dal calcare e provocava cali di fornitura nelle abitazioni di alcune famiglie.

“E’ un’ottima notizia per i residenti di Conna che da anni attendevano la sostituzione dal parte del gestore idrico della tubazione. Dopo numerosi tentativi di manutenzione per disostruirla dal calcare, finalmente si profila la soluzione – ha affermato il sindaco Mauro Demichelis – Prima che la gestione dell’acquedotto passasse nel 2016 a Rivieracqua, questa Amministrazione aveva già provveduto all’allaccio di tutta località Conna all’acquedotto comunale di Andora perchè l’approvvigionamento dalle sorgenti locali risultava insufficiente. Mancava solo un ultimo tratto che serviva alcune famiglie che vedono finalmente chiudersi una brutta pagina del servizio idrico locale”.