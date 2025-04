Andora, una serata di approfondimento sul tema dell'affido

L’affido è al centro di una serata in programma, venerdì 4 aprile, alle ore 20, a Palazzo Tagliaferro, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Asl2, il Servizio Affido Familiare Distrettuale e l’Associazione Sjamo.

Spunto per una riflessione la proiezione ad ingresso libero del film “Instant Family”, al termine della quale seguiranno gli interventi di professionisti del settore, fra i quali, la dottoressa Rosita Bormida, psicoterapeuta del Servizio Adozioni e Affido di Savona che fornirà un approfondimento sulle dinamiche e le sfide di questo percorso.

L'avvocato Alessandra Moscato porterà una testimonianza diretta sull'affido, contribuendo a rendere ancora più concreta e tangibile la comprensione di questa realtà.

L'evento si propone di informare il pubblico sull'affido familiare, chiarendo cos'è, come funziona e quali sono le sue finalità, sensibilizzare sulla necessità di famiglie affidatarie, sfatando pregiudizi e paure legate a questo percorso e mostrare l'importanza dell'affido attraverso testimonianze dirette, rendendo più tangibile l'esperienza vissuta dai ragazzi e dalle famiglie coinvolte.

Inoltre la serata, favorirà il confronto fra professionisti del settore tra cittadini che potranno trovare risposte a domande e dubbi.

Il film “Instant Family” mette in luce il bisogno di famiglie disposte ad accogliere bambini e adolescenti senza un ambiente stabile, sottolineando che l'affido è un atto di responsabilità civile, non solo un gesto personale.Il messaggio che si vuole veicolare è che la famiglia non sia definita dai legami di sangue, ma dalla volontà di costruire un futuro insieme.

Il titolo stesso, Instant Family, gioca sull'idea di una famiglia che si crea "all'istante", ma che in realtà richiede tempo e dedizione per diventare davvero tale.

Il regista Sean Anders si ispira alla propria esperienza personale di genitore adottivo, il che conferisce alla narrazione un forte realismo e una profonda sensibilità. Attraverso una combinazione di momenti comici e drammatici, il film riesce a trasmettere un messaggio importante: l'affido non è un percorso facile, ma può trasformare la vita sia dei bambini che degli adulti che li accolgono.

In ultima analisi, il film trasmette un messaggio positivo: nonostante le difficoltà, l'affido può dare a bambini e ragazzi la possibilità di avere una vita migliore e a chi li accoglie l'opportunità di costruire una famiglia basata sull'amore e sulla scelta consapevole di esserci, giorno dopo giorno.