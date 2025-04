Alassio protagonista al Salon iD Week-End di Nizza

Nei giorni scorsi la città di Alassio è stata protagonista del Salon iD Week-End di Nizza, con un proprio stand promozionale dedicato presso il Jardin Albert 1er, in Place Masséna. In questo contesto, gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Alassio, con il contributo dell'Assessorato al Commercio del Comune, hanno proposto un esclusivo aperitivo con le specialità iscritte nel registro De.Co. delComune di Alassio, accompagnati dal presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda.

Un momento significativo della manifestazione si è svolto presso l'Hotel Negresco, dove il presidente di Marina di Alassio Rinaldo Agostini ha preso parte alla presentazione della guida turistica "Visitez l’Italie", nella quale un ampio spazio è riservato alla città di Alassio.

La partecipazione al Salon iD Week-End si inserisce nell’ambito del progetto "10 Comuni", iniziativa di cooperazione con la Francia promossa in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza. Il Comune di Alassio, attraverso l'Assessorato al Commercio, aderisce a questo progetto dal 2019, grazie al quale nel corso del tempo sono stati ottenuti importanti risultati per il settore turistico e commerciale, nonché per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.

“La partecipazione al Salon iD Week-End di Nizza – sottolinea l'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – nell'ambito del progetto 10 Comuni, ha rappresentato anche quest'anno una vetrina di grande rilievo per la promozione di Alassio e per il rafforzamento dei rapporti con la Costa Azzurra, contribuendo a dare visibilità internazionale alle eccellenze del nostro territorio” .