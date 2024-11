Demografia delle imprese, nel savonese in calo le iscrizioni, aumentano le cessazioni

Alla data del 30 settembre 2024, in provincia di Savona risultano registrate 28.608 imprese, e il saldo tra iscrizioni e cessazioni risulta leggermente negativo (-68 unità, con una variazione percentuale negativa dello 0,24%), dopo otto anni contrassegnati da un saldo positivo. È quanto emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio Informazione economica della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese, l’analisi statistica trimestrale sulla nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere per conto di Unioncamere.

Dal confronto tra le iscrizioni e cessazioni del terzo trimestre 2024 e quelle del terzo trimestre 2023 emerge una diminuzione delle iscrizioni (che sono passate dalle 283 del terzo trimestre del 2023 alle 274 dell’analogo periodo del 2024). Aumentano, invece, le cessazioni non d’ufficio, che sono passate dalle 264 del terzo trimestre 2023 alle 342 del terzo trimestre 2024.

Il confronto tra aree geografiche evidenzia come il dato relativo al tasso di crescita delle imprese del Savonese riferito al terzo trimestre 2024 (-0,24%) risulti inferiore al dato regionale (0,08%), del Nord-Ovest (0,27%) e dell’Italia (0,26%).

Quanto ai settori economici, si registra una variazione positiva per Industria (+0,17%), Costruzioni (+0,26%) e Servizi (+0,16%); in calo Agricoltura (-1,25%) e Commercio (-0,75%).

La lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia infine come, nell’arco del terzo trimestre 2024, le società di capitali siano l’unica forma giuridica per la quale si è registrata una crescita, essendo aumentate di 46 unità (dato a cui corrisponde un tasso di crescita del +0,93%). Invece, le società di persone sono diminuite di 21 unità (dato che in termini di tasso di crescita si traduce in un -0,32%), le imprese individuali di 90 unità (a cui corrisponde un tasso di crescita del -0,55%) e le altre forme di 3 unità, con un tasso di crescita del -0,46%.