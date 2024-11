Tutto pronto per la Savona Half Marathon tra le gare, gli eventi collaterali e il convegno contro la violenza sulle donne (FOTO E VIDEO)

La macchina organizzativa della decima edizione della Corsa dei Papi sta viaggiando a pieno ritmo, in vista del 24 novembre, data in cui sarà celebrato il decennale della Savona Half Marathon.

Un evento presentato questa mattina a bordo della Costa Fortuna, con un percorso gara unico, che da Savona porterà ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Vado Ligure e il ritorno nel capoluogo.

Domenica 24 novembre insieme alla mezza, ci sarà anche la Ten 10K, non competitiva, che prevede il suo giro di boa in anticipo rispetto al passaggio nel comune vadese. Le due prove agonistiche, entrambe inserite nel calendario nazionale Fidal, scatteranno da Via Paleocapa. Il record della corsa è al momento nelle mani degli etiopi Jena Sintayehu Dinksa, vincitore lo scorso anno in 1h03’33” e di Addisalem Belay Tegegn, prima nel 2022.

La chiusura iscrizioni è prevista per giovedì 21 novembre. A correre però si inizia già sabato 23 novembre con la Family Run di 4 km con partenza alle 15:30 da Piazza Sisto IV alla quale potranno partecipare anche gli amici a quattro zampe (Io con FIDO nella Family Run). Per tutte le informazioni e l’elenco degli hotel convenzionati: Podistica Savonese, https://www.savonahalfmarathon.it/.

Alla decima edizione tutta la zona del centro si anima di eventi per tre giorni: Via Manzoni: Villaggio Tecnico; Area Street Food ed artigianato locale a cura di Confcommercio Savona; Via Astengo: Fiat 500 Club Italia – Savona con auto d’epoca; Panda fuoristrada a cura dell’ Associazione Mare e Monti in Panda; Piazza Sisto IV: Point del CONI con intrattenimento e dimostrazioni sportive e Stand Case editrici provenienti da varie regioni italiane. Sarà presente anche la Polizia di Stato con il Camper attrezzato e la Lamborghini utilizzata per i servizi di emergenza.

Sabato 23 novembre in piazza Sisto IV spazio alle 19,00 con concerto dei Deja vù Live Band. Nel corso delle giornate di sabato e domenica nell'area di piazza Sisto IV sarà presente un'animazione musicale a cura di Gianni Rossi.

La decima edizione dell’evento organizzato da Chicchi di Riso si arricchisce di un’area cultura curata da Paola Savella di Espansione eventi. Nel Villaggio della mezza in Piazza Sisto un’area interamente dedicata alle Case editrici provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana con apertura da Venerdì 22 a Domenica 24 novembre.

Nella giornata di Sabato 23 presso “A Campanassa” in piazza del Brandale, ci saranno le presentazioni letterarie: ore 16,00 Sara Rattaro “Io sono Marie Curie” Sperling & Kupfer; ore 17,00 Lucia Esposito “Sorelle spaiate” Giunti; ore 17,45 Lorenzo Tosa “Vorrei chiederti di quel giorno” Rizzoli; ore 18,30 Consegna del Premio “Donne in Corsa 2024” (in streaming) a Veronica Pivetti “Rosa” Rai Libri; ore 19,00 Caterina Grisanzio, “Pistole cariche. Immagini e stereotipi nella pubblicità in un’ottica di genere” De Ferrari editore.

Torna poi per il secondo anno il convegno “Donne in Corsa" sport – impresa – comunicazione – informazione.

Previsto venerdì 22 e sabato 23 novembre nella Sala Borsellino dell’Istituto Ferraris Pancaldo in Via Rocca di Legino 35 a Savona, è organizzato da Chicchi di Riso in collaborazione con Fidapa BPW Italy Sezione di Savona, Save the woman, Lions Clubs International Savona Torretta e Confcommercio di Savona.

Un congresso di impatto sociale sul tema del contrasto alla violenza sulle donne fortemente voluto dalle forze dell’ordine, e proprio il Questore di Savona Giuseppe Mariani aprirà i lavori Venerdì 22 novembre alle ore 14,15. A seguire il saluto del padrone di casa Alessandro Gozzi, dirigente scolastico dell'Istituto Ferraris Pancaldo Savona. Un susseguirsi nei due giorni, di interventi di rappresentanti del mondo del lavoro, dello sport, della comunicazione. Professionisti che ogni giorno si confrontano con i problemi causati dalla violenza di genere (avvocati, psicologi, psicoterapeuti, associazioni umanitarie e per la tutela delle donne, forze dell’ordine) e testimonianze di vita vissuta.

Già nei giorni precedenti il Convegno l’importante coinvolgimento dei ragazzi in progetti legati alla musica e all’era digitale per una importante educazione al rispetto delle diversità. E proprio la mattina di venerdì presenteranno podcast, risultati del laboratorio musicale sui testi di cinque canzoni dedicate alle donne, racconti sull’esperienza della staffetta di scrittura e dell’incontro con gli esperti. Il convegno ha il patrocinio del Comune di Savona, Regione Liguria, Provincia di Savona, Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italia), Fidapa Distretto Nordovest, Fondazione De Mari CR Savona, ISV centro antiviolenza, Telefono Donna. Realizzato in collaborazione con: Polizia di Stato, Istituto Ferraris Pancaldo e Relazioni.

In allegato il programma completo del convegno e il manifesto delle presentazioni letterarie