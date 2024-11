Vado celebra la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne con due eventi

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il la locale sezione Anpi ed il Comune di Vado Ligure organizzano una serie di eventi per sensibilizzare la comunità su un tema drammaticamente attuale.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 22 novembre alle ore 20:30 presso la Casa della Memoria, in piazza Corradini. Durante la serata, Anna Traverso terrà una lettura intitolata "Stupri, femminicidi e violenza di genere" che offrirà spunti di riflessione sul fenomeno e sulle sue implicazioni sociali.

Lunedì 25 novembre alle ore 16, in piazza Cavour, si terrà un momento commemorativo dedicato al ricordo delle vittime di femminicidio del 2024. La cerimonia vedrà la partecipazione delle atlete della Pallavolo Sabazia di Vado Ligure e degli studenti dell’Istituto Comprensivo della città, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei giovani e delle associazioni sportive nella lotta contro ogni forma di violenza.

L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comitato della Croce Rossa Italiana di Vado Ligure e Quiliano. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare per dimostrare solidarietà e impegno verso un futuro libero dalla violenza di genere.

Un’occasione per unirsi e dire con forza: basta violenza contro le donne.