Vado, avvistata una coppia di lupi a San Genesio (VIDEO)

Proseguono gli avvistamenti dei lupi nel primo entroterra del savonese.

Nel pomeriggio di ieri due sono stati visti nella frazione di San Genesio a Vado Ligure nei pressi della località Casa Rossa.

Un video ha infatti immortalato i lupi aggirarsi sulla strada.

Gli esperti hanno ribadito che i lupi, generalmente, non rappresentano un pericolo diretto per l’uomo, purché non siano provocati o messi in difficoltà. Tuttavia, è sempre raccomandabile mantenere la distanza e non tentare di interagire con gli animali selvatici.