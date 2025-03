Zuccarello, la piazzetta dell’Oratorio si rifà il look: lavori in corso per una riqualificazione totale

Continuano gli interventi nel borgo di Zuccarello, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Tra i progetti in corso, spicca il recupero e il restauro conservativo della piazzetta dell’Oratorio, un’area di grande valore che per l’estate dovrebbe presentarsi con un volto completamente rinnovato.

Si tratta di un intervento finanziato per circa 90.000 euro. Dalle casse del Comune, invece, usciranno le somme necessarie per l’arredo e l’illuminazione, che verrà anche potenziata. Un investimento necessario per valorizzare la piazza, che fa da cornice all’oratorio, un luogo di grande valore storico e culturale.

L'intervento riguarda alcune aree principali: verrà restaurato l’antico acciottolato medievale e la parte alta della piazzetta, rimasta per anni chiusa perché poco agibile e poco sicura. Il recupero mira a conferire alla piazza una valenza culturale. Zuccarello, infatti, non ha ancora uno spazio dedicato all'arte e l’obiettivo è di far sì che questo spazio possa ospitare, in futuro, opere d'arte contemporanea.

La parte centrale della piazza, invece, era caratterizzata da tre gradoni lunghi che hanno avuto la funzione di ospitare le sedute per gli eventi estivi; ora questa riqualificazione servirà a migliorare l’esperienza per il pubblico. I gradoni verranno trasformati in una sorta di piccola arena con una cinquantina di posti a sedere. Questi verranno poi integrati con altre sedie mobili, migliorando notevolmente la fruibilità dell’area durante gli eventi estivi.

La riqualificazione della piazzetta si inserisce in un più ampio progetto di conservazione del patrimonio locale. “Questa amministrazione ha sempre lavorato con l’obiettivo di restaurare, conservare e valorizzare l’importante patrimonio storico che caratterizza il nostro Borgo - sottolinea Luca Gardella vicesindaco con la delega ai lavori pubblici -. Abbiamo già recuperato importanti elementi storici e stiamo procedendo con progetti per salvaguardare e ripristinare altri importanti siti.

Oltre agli aspetti estetici e funzionali, il progetto prevede anche il potenziamento del sistema di videosorveglianza. “Amplieremo la linea di sorveglianza garantendo maggiore sicurezza nell’area – aggiunge il sindaco Claudio Paliotto -. I lavori, già a buon punto, dovrebbero concludersi entro l’estate, in tempo per gli eventi previsti nei mesi più caldi. La piazzetta dell'Oratorio è un elemento fondamentale del nostro borgo e vogliamo che sia pronta per accogliere al meglio cittadini e visitatori”.