Al Liceo Chiabrera di Savona l'incontro "Camillo Sbarbaro e Giovanni Descalzo: due scrittori in Liguria"

Giovedì 28 novembre, alle ore 15.00 nell'Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini di Savona, in Via Aonzo 2, appuntamento con l'incontro aperto alla cittadinanza dal titolo "Camillo Sbarbaro e Giovanni Descalzo: due scrittori in Liguria".

Camillo Sbarbaro (1888-1967): un classico del Novecento e una delle voci più importanti della poesia. contemporanea, che ha affidato alle sue pagine che oltrepassano il tempo la più emozionante e vivida rappresentazione del paesaggio ligure, di Savona e della sua provincia. Uno dei più significativi testimoni della civiltà letteraria in Liguria, una terra che tante volte rappresentata nella sua opera come un paesaggio dell’anima: dalla Genova dei vicoli oscuri del centro storico abitati da un’«umanità inquietante», a Savona, dove trascorse gli anni giovanili frequentando il Liceo Chiabrera, all’amatissima Spotorno dove visse negli anni del secondo dopoguerra fino alla scomparsa.

Giovanni Descalzo (1902-1951): poeta e narratore di umilissime origini, dalla vita difficile, marinaio, pescatore, contadino, operaio e impiegato che da Sestri Levante, dove nacque e frequentò saltuariamente e a fatica le scuole elementari, grazie alla sua forza di volontà, alla sua caparbia intelligenza e alla sua fantasia spiccherà il volo diventando un poeta e un giornalista apprezzato, nonché un narratore che ha fatto del mare, del viaggio i suoi temi elettivi. Nell’inverno del 1933 i due scrittore liguri cominciano a scriversi e a conoscersi, dando vita a un interessante scambio di lettere e di esperienze: attraversano le difficoltà materiali della loro vita, le speranze e le delusioni della loro esperienza letteraria, ma condividono anche piccole gioie e passioni comuni, come il gusto per la cucina ligure.

Il primo incontro, che apre il ciclo organizzato da Pier Luigi Ferro e Giosiana Carrara del Liceo Chiabrera, prende lo spunto dall’uscita della più recente biografia di Sbarbaro (Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere) e dalla pubblicazione del carteggio con Giovanni Descalzo (Camillo Sbarbaro. La poesia è un respiro) entrambe ad opera di Francesco De Nicola, che le presenterà al pubblico in un colloquio con Pier Luigi Ferro.

L’incontro, la cui registrazione verrò successivamente messa in rete, è aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento dei posti, e potrà essere seguito anche in diretta streaming richiedendo entro il 25 ottobre il link di collegamento all'indirizzo mail: antonioriccardi@liceochiabreramartini.it