Assunzioni e percorsi formativi: firmato protocollo d'intesa per la costruzione dei cassoni della Diga a Vado

Percorsi formativi e di riqualificazione del personale, nuove assunzioni e rispetto dei contratti di lavoro.

Questi alcuni dei punti principali presenti nel protocollo d'intesa che è stato firmato questa mattina dall'Autorità di Sistema Portuale, il Comune di Vado Ligure, le organizzazioni sindacali, il Consorzio PerGenova Breakwater, Fincosit Spa e Ance Savona, sezioni Imprenditori Edili di Unione Industriali.

Nell’ambito delle intese definite in occasione della sottoscrizione dell’accordo di programma collegato alla realizzazione del Terminal Contenitori di Vado Ligure, il Comune di Vado aveva proposto la sottoscrizione di un protocollo di intesa per la valorizzazione delle attività dello sportello imprese e lavoro.

Il “Consorzio PerGenova Breakwater” ha avviato i cantieri per la realizzazione dei cassoni per opere foranee per la “Diga di Genova” e ha segnalato la necessità del socio affidatario Fincosit Spa di un consistente inserimento di unità lavorative con specializzazioni in campo edile e di costruzioni marittime da impiegare nei cantieri localizzati nel Comune di Vado Ligure.

Il Comune vadese ed i firmatari ritengono che si rende necessario individuare, con il supporto della Regione Liguria ed il Centro per l’impiego, misure che consentano di coinvolgere il territorio di riferimento sia per il reperimento di profili professionali legati ad altre filiere, in primis quella dell’edilizia e delle costruzioni - in considerazione della notevole mole di opere pubbliche cantierate nell’area vadese – sia per la fornitura, l’approvvigionamento e i servizi a supporto degli investimenti privati.

È stato ritenuto opportuno prevedere, sempre con il supporto di Regione Liguria, una campagna di aggiornamento e formazione rivolta alle filiere citate nonché alle nuove figure professionali emergenti legate alla logistica e all’informatizzazione dei sistemi e delle procedure che consenta di formare personale alle nuove esigenze del mercato.

Il Consorzio PerGenova Breakwater ed il socio affidatario Fincosit Spa si impegnano quindi a mettere a disposizione dello sportello un documento descrittivo delle esigenze occupazionali e delle eventuali necessità di affidamento a terzi di parti di attività, con impegno a fornire successivi aggiornamenti.

Lo sportello si attiverà, con la collaborazione delle parti sottoscrittrici del protocollo, nel rispetto e nei limiti delle relative prerogative e competenze con lo scopo di verificare la possibilità di promuovere iniziative di formazione/aggiornamento professionale utilizzando prioritariamente le competenze formative dell’ente scuola savonese in coerenza con i profili segnalati dalla società, attingendo da risorse pubbliche eventualmente disponibili e coerenti allo scopo.

Confermano inoltre ulteriormente gli obblighi di rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore edile e relativi perimetri di applicazione, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme a tutela della qualità e della sicurezza dei lavoratori, contro ogni forma di dumping contrattuale.

Si impegnano anche a valutare per la fornitura, l’approvvigionamento e i servizi a supporto degli investimenti privati, in via prioritaria, l’utilizzo di aziende locali, fermo restando la piena autonomia decisoria, organizzativa e imprenditoriale e a calendarizzare riunioni con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di cantiere e le attività di formazione – riqualificazione e assunzione nel cantiere di Vado Ligure.

“Il protocollo d'intesa ha l'obiettivo di aumentare la qualità dell'occupazione attraverso percorsi formativi e di riqualificazione del personale con risorse economiche anche della Regione Liguria; ottenere ricadute occupazionali ed economiche locali; traguardare la garanzia dell'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi; favorire la lotta al dumping contrattuale ed ai contratti pirata; raggiungere livelli retributivi, di salute e sicurezza più adeguati - spiegano unitariamente Cgil, Cisl e Uil - A seguito della sottoscrizione del presente protocollo e della prossima definizione di quello sugli appalti pubblici prevista per la prossima settimana al Tavolo Permanente sulla salute e sicurezza presso in Prefettura, il sindacato confederale ritiene altresì importante lavorare per definire un’intesa sulla lotta al caporalato, come recentemente raggiunto in provincia di Genova, al fine di completare una cornice di protezione in alcuni settori che anche in provincia Savona registrano alcune criticità”.

Il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale, Matteo Paroli, ha spiegato: “E’ importante promuovere sinergie tra istituzioni, imprese e parti sociali per accompagnare le grandi opere infrastrutturali a una ricaduta positiva sul lavoro locale”.

Con questa intesa si rafforza il ruolo dello Sportello Imprese e Lavoro come strumento operativo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, stimolare lo sviluppo economico locale e garantire qualità e trasparenza nelle procedure di reclutamento e appalto.