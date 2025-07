Vado, dopo la riapertura dell'Aurelia ripristinata la circolazione in via Maestri del Lavoro e via Caduti per la Libertà

Con la riapertura al traffico sull'Aurelia a Vado Ligure del ponte sul torrente Segno, è ripresa la normale circolazione, sia per le auto che per i mezzi del trasporto pubblico.

È stata ripristinata la segnaletica lungo i percorsi alternativi all’intersezione tra via Maestri del Lavoro e via Caduti per la Libertà ed è stata reintrodotta la precedenza a via Caduti per la Libertà.



Sono stati reinstallati inoltre i cartelli di “dare precedenza” su via Maestri del Lavoro/ponte Peluffo.

"Nei prossimi giorni sarà ridotta l’area di cantiere Anas nel piazzale marittimo, restituendo nuovi parcheggi alla cittadinanza - spiegano dal Comune di Vado - Grazie per la pazienza dimostrata in queste settimane di lavori. Continuiamo a migliorare insieme la nostra città".