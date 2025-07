Savona, casello per l'ospedale San Paolo. Ing. Forzano: "Fuffa perpetua? Non sarebbe ora di fare proposte concrete fattibili?"

Sono almeno 15 anni che Savona insiste col "casello dedicato" per il San Paolo. All'inizio era stato Di Tullio a promettere un casello monodirezionale per le ambulanze per il San Paolo. Promessa spenta sul nascere da Autostrade che ha sempre dato il suo diniego ad una simile opera.

E' da precisare che il casello monodirezionale funziona solo come corsia in uscita dall'autostrada e solo con provenienza Savona. Cioè le ambulanze provenienti da ponente, ossia da Savona-Vado potrebbero uscire con una modalità "speciale", mentre non è permesso uscire per chi proviene da levante. Naturalmente non è permesso entrare in autostrada da suddetto "casello", che casello proprio non è.