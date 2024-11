Oltre 1300 iscritti per la decima edizione della Savona Half Marathon

Sarà una festa. La Savona Half Marathon si avvia a grandi passi verso l'edizione di domenica prossima, che sarà la decima, quindi un traguardo importante per l’evento ormai assurto a prova di riferimento per l’ultima parte dell’autunno. Ci sono i numeri a certificarlo, considerando che con tutta probabilità si supereranno le 1.300 di una gara inserita nel calendario nazionale Fidal.

La competizione che si snoderà lungo 21,097 km ha un favorito d’obbligo nell’etiope Jena Sintayehu Dinksa, vincitore dello scorso anno che punta a fare il bis, magari migliorando il suo primato della manifestazione fissato sul tempo di 1h03’33”. Fra le donne il record è di un’altra etiope, Addisalem Belay Tegegn prima nel 2022 in 1h13’43”. Tempi di tutto rispetto, favoriti da un percorso notevolmente filante soprattutto nella sua parte a ridosso del mare.

Epicentro della corsa sarà via Paleocapa, da dove verrà dato il via alle ore 9:30. Le iscrizioni andranno avanti fino a giovedì sera, successivamente si potrà provvedere solamente presso l’Expo, ubicato all'interno della Palestra S.Pertini in Via Verzellino 1°, sabato dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Domenica iscrizioni chiuse. Premiazioni per i primi 5 uomini e donne e per i primi 3 di ogni categoria.

La Savona Half Marathon sarà però, come detto, una festa e quindi ci sarà tanto altro a fare da contorno alle due prove agonistiche, sin dal venerdì, coinvolgendo a vario titolo tutta la Città. Molte strade del capoluogo ospiteranno sfilate di auto d’epoca, chioschi di street food e artigianato locale, concerti, uno spazio speciale dedicato alla letteratura, in Piazza Sisto IV, con presentazioni di libri e convegni. Senza dimenticare la 'Family Run', prevista sempre in Piazza Sisto IV, al sabato pomeriggio, con partenza alle ore 15:30 e sulla distanza di 4 km, aperta veramente a tutti, compresi i nostri amici a 4 zampe…

Per informazioni: https://www.savonahalfmarathon.it/