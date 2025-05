Amelia Zamana, giovane pugile di Albenga, premiata per i suoi successi sul ring

La giovane pugile italiana Amelia Zamana ha ricevuto un importante riconoscimento dal sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, per i suoi straordinari risultati sportivi. Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere delegato agli eventi sportivi Emanuele Feroleto, e il padre di Amelia, Vittorio Zamana.

Amelia ha iniziato il suo percorso nel mondo degli sport da combattimento sin da bambina. La sua prima disciplina è stata la kick boxing, praticata a partire dagli otto anni.

“Ho iniziato con la kick boxing, utilizzando principalmente le gambe - racconta Amelia - . Dopo un infortunio, sono passata al pugilato vero e proprio, e mi ha subito appassionato”.

Un talento indiscusso, Amelia ha conquistato l’ oro nel campionato italiano categoria 57 kg, dimostrando grande determinazione e abilità. Da quel momento ha continuato a raccogliere successi grazie a impegno, concentrazione e costanti allenamenti.

“Mi alleno sei giorni alla settimana, a volte con doppie sessioni – spiega - . Non è facile conciliare tutti gli aspetti della vita, ma la mia grande passione mi guida ogni giorno”.

Sempre al suo fianco c’è il padre Vittorio, che la segue con orgoglio sia in palestra che durante gli incontri: “Abbiamo un legame speciale, ci capiamo con una parola e uno sguardo. All'inizio quasi non volevo credere al suo straordinario talento, ma i risultati sono arrivati grazie al suo grande impegno. Sono fiero di lei”.

Gli obiettivi di Amelia sono chiari: i campionati di ottobre e, tra due anni, il sogno olimpico. Nel frattempo, continua a perfezionarsi nella palestra Team Olimpia Albenga, diventando un punto di riferimento per i giovani pugili e un’ispirazione per molte bambine che si avvicinano a questo sport.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha espresso grande ammirazione per Amelia e suo padre: “Sono rimasto colpito dalla maturità e dalla determinazione di questa ragazza. Il pugilato non è solo contatto fisico, ma anche sacrificio e disciplina. Può insegnare molto ai giovani: dal rispetto per l’avversario, al superamento delle proprie paure, fino all’importanza di incanalare le proprie energie in modo positivo”.

A confermare queste parole è proprio Vittorio Zamana, che da anni allena ragazzi e bambini: “Si crea un legame profondo con gli atleti, e il primo insegnamento fondamentale è proprio il rispetto per l’avversario”. Amelia stessa ribadisce l’importanza di questo aspetto: “L’avversario, per un pugile – o almeno per me – è un po’ il riflesso delle proprie paure e dei propri limiti. La sfida più grande non è tanto combattere, ma salire quei tre gradini e affrontare le proprie insicurezze. Il pugilato mi ha insegnato a farlo, anche nella vita”.

Per celebrare i successi di Amelia e augurarle il meglio per il futuro, il sindaco Riccardo Tomatis ha consegnato ad Amelia, a nome dell’Amministrazione e della Città, una targa di riconoscimento, simbolo del sostegno della città a questa giovane promessa del pugilato italiano.