Openai lancia ChatGPT Search: un nuovo modo di cercare informazioni sul web

La nuova funzionalità permette agli utenti di ottenere risposte rapide e pertinenti, corredate da link alle fonti web rilevanti, eliminando la necessità di passare attraverso i tradizionali motori di ricerca. ChatGPT Search è progettato per scegliere autonomamente quando effettuare ricerche sul web in base alle domande degli utenti, anche se questi possono attivare manualmente la ricerca tramite un'apposita icona. Il servizio, disponibile per gli abbonati ChatGPT Plus e Team, combina l'interfaccia conversazionale di ChatGPT con la capacità di accedere a informazioni aggiornate dal web.

Collaborazioni e impatto nel settore dell'informazione

"ChatGPT Search promette di evidenziare e attribuire meglio le informazioni provenienti da fonti di notizie affidabili, a beneficio del pubblico e ampliando la portata degli editori che producono giornalismo di qualità", ha dichiarato Pam Wasserstein, Presidente di Vox Media. Secondo l'esperto di posizionamento sui motori di ricerca Roberto Serra "Il marketing legato alle ricerche sta subendo un cambiamento radicale".

OpenAI ha sviluppato partnership strategiche con numerosi fornitori di notizie e dati per garantire informazioni aggiornate su diverse categorie, tra cui meteo, borsa, sport, notizie e mappe. Tra i partner editoriali figurano testate prestigiose come Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Financial Times, Le Monde, Reuters e The Atlantic.

Il sistema è basato su una versione perfezionata di GPT-4o, ulteriormente addestrata utilizzando tecniche innovative di generazione di dati sintetici. La piattaforma sfrutta sia provider di ricerca di terze parti sia contenuti forniti direttamente dai partner per offrire le informazioni più pertinenti.

L'accesso al servizio sarà graduale: dopo il lancio iniziale per gli utenti Plus e Team, nei prossimi mesi la funzionalità verrà estesa agli utenti Enterprise ed Edu, per poi raggiungere tutti gli utenti gratuiti. Il servizio è accessibile sia su chatgpt.com che attraverso le app desktop e mobile.

OpenAI ha sottolineato l'importanza della collaborazione con l'industria dell'informazione, permettendo a qualsiasi sito web o editore di scegliere se apparire nei risultati di ChatGPT Search. L'azienda prevede ulteriori miglioramenti del servizio, in particolare nei settori dello shopping e dei viaggi, e pianifica di integrare le capacità di ricerca con Advanced Voice e canvas.

Mathias Sanchez, SVP Global Strategic Partnerships di Axel Springer SE, ha commentato: "Mentre l'IA ridisegna il panorama dei media, la partnership di Axel Springer con OpenAI apre enormi opportunità per progressi innovativi. Insieme, stiamo guidando nuovi modelli di business che garantiscono che il giornalismo rimanga sia affidabile che redditizio."

Il lancio di ChatGPT Search rappresenta un significativo passo avanti nella missione di OpenAI di rendere l'accesso alle informazioni più intuitivo e conversazionale, mantenendo al contempo l'integrità e l'attribuzione dei contenuti originali.