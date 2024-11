Savona Half Marathon, la seconda giornata: premio Donna in Corsa a Veronica Pivetti

Oggi (23 novembre) seconda giornata del Convegno Donne in Corsa presso l’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona. Prosegue in Piazza Sisto IV il villaggio cultura con case editrici provenienti da varie regioni del Nord Italia.

Grande attesa per gli incontri letterari che si svolgeranno a partire dalle ore 16,00 presso la Sala della Campanassa in Piazza del Brandale.

Si inizia:

ore 16, Sara Rattaro: “Io sono Marie Curie” Sperling & Kupfer

ore 17, Lucia Esposito: “Sorelle spaiate” Giunti

ore 17,45, Lorenzo Tosa: “Vorrei chiederti di quel giorno” Rizzoli

ore 18,30, Consegna del Premio “Donne in Corsa 2024” (in streaming) a Veronica Pivetti “Rosa” Rai Libri

ore 19, Caterina Grisanzio: “Pistole cariche. Immagini e stereotipi nella pubblicità in un’ottica di genere” De Ferrari editore

Quatto scrittrici donne che parlano di donne. Ospite lo scrittore Lorenzo Tosa già relatore al Convegno nella giornata di Venerdì. A lui il Premio Save the woman 2024.

Il villaggio di Piazza Sisto, oggi vedrà alle ore 15,30 la partenza della Family Run di 4 km alla quale potranno partecipare gratuitamente anche gli amici a quattro zampe (Io con Fidonella Family Run).

Ecco gli eventi di oggi e domani in centro a Savona:

Via Manzoni: Villaggio Tecnico; Area Street Food ed artigianato locale a cura di Confcommercio Savona

Via Astengo: Fiat 500 Club Italia – Savona con auto d’epoca; Panda fuoristrada a cura dell’ Associazione Mare e Monti in Panda.

Piazza Sisto IV: Point del CONI con intrattenimento e dimostrazioni sportive e Stand Case editrici provenienti da varie regioni italiane.

Sarà presente anche la Polizia di Stato con il Camper attrezzato e la Lamborghini utilizzata per i servizi di emergenza.

In piazza Sisto IV alle ore 19,00 concerto dei Deja vù Live Band. Nel corso delle giornate di sabato e domenica nell'area di piazza Sisto IV sarà presente un'animazione musicale a cura di Gianni Rossi.

Domani mattina, decima edizione della Corsa dei Papi. lo start da Via Paleocapa. Un evento incredibile, con un percorso gara unico, che da Savona porterà ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Vado Ligure e ritorno nel capoluogo.

Correre lungo la costa ligure piace molto e la dimostrazione è data dal 30% in più degli iscritti rispetto all’anno passato.

Domenica insieme alla mezza, ci sarà anche la Ten 10K, non competitiva, che prevede il suo giro di boa in anticipo rispetto al passaggio a Vado Ligure. Le due prove agonistiche, entrambe inserite nel calendario nazionale Fidal, scatteranno da Via Paleocapa alle ore 9,30.

Il record della corsa è al momento nelle mani degli etiopi Jena Sintayehu Dinksa, vincitore lo scorso anno in 1h03’33” che proverà domani a superare il suo record, e di Addisalem Belay Tegegn, prima nel 2022.

Premiazioni di categoria

I primi 3 classificati delle seguenti categorie Fidal, maschili e femminili: J-P; S (senior 23-34 anni); S35; S40; S45; S50; S55; S60; S65; S70 e oltre.