Mancano infermieri, Cgil e Cisl scrivono all'Asl: "Situazione difficile, servono nuove assunzioni"

La carenza di infermieri è una situazione che le associazioni sindacali denunciano ormai da tempo. Da altrettanto tempo chiedono che si proceda con le assunzioni per colmare i vuoti creati dai pensionamenti e dal crescente numero di infermieri che abbandonano il settore pubblico per lavorare nel privato.

"Il personale infermieristico e Oss – spiega Massimo Scaletta di Fp Cgil – si trova ogni giorno a lottare con carichi ed impegni lavorativi superiori alle proprie forze, essendo in numero ridottissimo. Il fenomeno della fuga di infermieri e della 'crisi delle vocazioni' è anche una conseguenza di questa condizione. Solo per il reparto Medicina 2 dell'ospedale San Paolo, il personale infermieristico presenta un eccesso di ferie non fruite, un dato molto elevato che rende evidente la gravità della situazione. Per dare un'idea, tutte le ferie del 2024 non sono state ancora godute".