Il progetto "Alassio New Life Safe City" passa alla fase operativa con mappatura defibrillatori e corsi BLSD

Nella seduta di giovedì 15 maggio, la giunta comunale di Alassio ha approvato il progetto “Alassio New Life Safe City”, presentato dalla sezione “Pino Zucchinetti” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport.

"Nei prossimi mesi si avvieranno le operazioni per mappare i defibrillatori già presenti sul territorio comunale, integrarli con nuovi posizionamenti, implementare un sistema di informazione rivolto alla cittadinanza e dare il via a una massiccia campagna di formazione sul BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). I corsi insegneranno le manovre di primo soccorso per l’arresto cardiaco, inclusa la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (DAE)", spiegano dalla sezione alassina.

La presidente della sezione alassina della Benemerita del C.O.N.I., Cristina Bosio, e il Direttivo esprimono grande soddisfazione per l’approvazione del progetto: "Ringrazio sentitamente l’intera giunta, con entusiasmo e commozione, in particolare l’Assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, che ha subito sostenuto senza riserve la prima iniziativa ufficiale della sezione UNVS di Alassio, realizzata in collaborazione con New Life Resuscitation, rappresentata dal presidente Emanuele Sartori, e con la Croce Bianca locale, fattivamente rappresentata dalla presidente Alda Naso".

L’assessore allo Sport, Roberta Zucchinetti, commenta così il risultato raggiunto: "La nascita di questa nuova sezione di Alassio ha portato nuove energie nella nostra città, coinvolgendo molti cittadini nella sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori per un soccorso rapido in caso di necessità. Insieme ai Veterani dello Sport faremo squadra affinché Comune, Pubbliche Assistenze, istituti scolastici e mondo dello sport siano in prima linea per formare nuovi soccorritori e diffondere la consapevolezza sull’importanza della defibrillazione precoce in tutta la città".

Si tratta di un’iniziativa importante, che avrà un valore anche sul piano turistico, presentando Alassio come una città accogliente ma anche attenta alla sicurezza dei propri abitanti e dei tanti ospiti, che avranno un motivo in più per sceglierla come meta.