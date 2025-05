Sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Privata e delle RSA, il 22 maggio presidio sotto il palazzo della Regione

Giovedì 22 maggio, in occasione dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Privata e delle RSA, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL Liguria indicono una manifestazione per il rinnovo dei contratti con un presidio in Piazza De Ferrari sotto il Palazzo Regione Liguria alle ore 10,00.

“Oltre 200 mila professionisti sanitari vengono lasciati senza contratto. Da sei anni la sanità privata non rinnova i contratti e da ben 13 le Rsa: è una vergogna. È questo il modo in cui Aris e Aiop si prendono cura di chi ci cura? - insorgono le segreterie regionali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL Liguria - Eppure queste lavoratrici e questi lavoratori si occupano ogni giorno della nostra salute e di tutelare i più fragili”.