Federfarma Savona, la precisazione sul pagamento del ticket: "Commissione di 2 euro solo per per chi paga direttamente in farmacia"

" Federfarma Savona, in relazione alle diverse notizie e interpretazioni circolate in questi giorni, circa l'introduzione di un costo di 2 € per il pagamento del ticket presso le Farmacie della Provincia e della Regione, chiarisce quanto segue: il provvedimento che dal 12 maggio ha introdotto il pagamento di 2 € si riferisce esclusivamente per l’incasso del Ticket della prenotazione che l’utente decide di pagare direttamente in Farmacia, e quindi non riguarda i cittadini con esenzione dal Ticket ". Si apre con queste parole la nota di Federfarma Savona, firmata dal dottor Aldo Gallo.

"Il Ticket delle prenotazioni può essere pagato sia presso i Centri CUP pubblici prima delle prestazioni, o con bollettino PagoPA presso gli esercizi convenzionati o direttamente presso le Farmacie - si legge ancora nella nota - Se il pagamento avviene direttamente in Farmacia, oltre al Ticket previsto, è stato posto a carico del cittadino una commissione di 2,00 € per il servizio reso, che precedentemente al 12 Maggio era posto a carico della Regione. Nulla cambia quindi per la possibilità di fare le prenotazioni presso le Farmacie della Provincia per i cittadini esenti ticket o per i cittadini non esenti che scelgono di non pagare il ticket in farmacia: il servizio di solo prenotazione esami o visite rimane quindi totalmente gratuito per tutti".