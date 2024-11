Benemerenze sportive, Palme di Bronzo per i valbormidesi Flavio Arena e Roberto Cirelli

Durante la cerimonia delle Benemerenze Sportive, il C.O.N.I. ha conferito le prestigiose Palme di Bronzo al Merito Tecnico a due figure storiche dello sport valbormidese: Flavio Arena e Roberto Cirelli, premiati dall'assessore allo Sport di Cairo Montenotte e consigliere provinciale, Marco Dogliotti.

Flavio Arena, allenatore di softball dello Star Cairo, vanta una carriera di rilievo internazionale. Pitching coach per 12 stagioni dei Dornbirn Sharx (Austria), ha conquistato la Coppa dei Campioni nel 2009. È stato assistent coach presso La Loggia Torino Serie A1 e pitching coach della nazionale italiana Under 13, con cui ha vinto due titoli europei (2002, 2004). Tecnico formatore per la Federazione Italiana Baseball e Softball, collabora dal 2019 con la Federazione di Berlino Brandeburgo e, nel 2025, guiderà la squadra tedesca di Serie A, i Berlin Challengers.

Roberto Cirelli, tecnico federale di pugilato dal 2002, ha lavorato con la squadra nazionale e prestato servizio per le società Pugilistica Cairese e Valbormida Boxe Academy, formando atleti di alto livello e promuovendo il pugilato nella regione.

"Sono onorato nell’aver premiato due pilastri dello sport cairese e valbormidese per la loro carriera sportiva", ha dichiarato Dogliotti, sottolineando l'importanza del loro contributo per il territorio. Un riconoscimento che celebra anni di dedizione e successi a livello locale e internazionale.