Festa Coldiretti a Vado, Invernizzi (Fdi): “Il settore agricolo va tutelato, merita tutta l’attenzione della Regione”

Festa della Coldiretti questa mattina a Vado Ligure presso la chiesa di San Giovanni Battista in occasione della 74esima giornata provinciale del ringraziamento. Alle ore 11 è stata celebrata la Santa Messa con la presenza delle autorità locali e successivamente è avvenuta la benedizione dei mezzi agricoli.

“Il comparto agricolo è fondamentale per la Provincia di Savona ma sono molte le sfide da affrontare – spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi, che ha partecipato all’evento - . Prima delle elezioni era stato presentato un appello da Marcello Grenna e Antonio Ciotta, rispettivamente Presidente e Direttore dell’associazione - presenti alla cerimonia odierna - con la presentazione di un decalogo con la definizione delle priorità dell’agricoltura ligure per i prossimi cinque anni, ovvero: Sviluppo rurale: Sottolineare il valore dei prodotti agricoli liguri, semplificando le procedure burocratiche e favorendo l’accesso ai fondi europei; Economie produttive territoriali: Valorizzare le filiere locali garantendo prezzi equi e combattendo pratiche commerciali sleali; Gestione idrica: Creare infrastrutture per la raccolta dell’acqua piovana e sviluppare un nuovo piano invasi; Interventi sulla fauna selvatica: Implementare misure straordinarie contro i danni dei cinghiali e dei predatori, riformando la gestione venatoria; Settore forestale: Semplificare le norme per incentivare investimenti nel settore forestale; Pesca e acquacoltura: Restituire alla Regione la gestione del demanio marittimo per uno sviluppo coerente del settore; Multifunzionalità: Aggiornare la legislazione per sostenere attività come l’agriturismo. Formazione: Sviluppare competenze tecniche attraverso programmi formativi adeguati; Contrasto alle fitopatie: Intensificare la ricerca su emergenze fitosanitarie e sviluppare tecniche di disinfestazione;

Semplificazione amministrativa: Riorganizzare le risorse per ridurre il carico burocratico sulle imprese agricole”.

“Il mio impegno sarà quello di ascoltare le richieste e lavorare per le esigenze della categoria. Il settore agricolo in Liguria va tutelato, i cambiamenti climatici stanno mettendo in difficoltà la provincia di Savona, non basta mantenere occorre sviluppare e lavorare per arginare il dissesto idrogeologico - sottolinea -. 2.966 aziende agricole che impegnano 6.986 addetti, questi i numeri del 2020, meritano una grande attenzione e la dovuta sensibilità da parte della Regione”, conclude Invernizzi.