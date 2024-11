Sbancamento collina Mazzucca, "Cairo in Comune": "Una cava mascherata da progetto per un capannone"

È stato convocato per giovedì 28 novembre il Consiglio comunale di Cairo Montenotte, con un ordine del giorno che promette di accendere il dibattito. Tra i temi più controversi figura l'interrogazione del gruppo di opposizione Cairo in Comune sullo stato del cantiere davanti all'Hotel City, in località Mazzucca, dove la ditta Castiglia ha avviato lo sbancamento di una collina.

La capogruppo di opposizione, Giorgia Ferrari, non ha risparmiato critiche: "Si tratta di una cava mascherata da progetto per un capannone. I lavori, partiti nell'estate 2023, ora sono fermi da mesi. Perché? È questa la domanda che rivolgiamo al sindaco e alla giunta".

Al centro delle polemiche anche la decisione del sindaco di autorizzare, dopo un iniziale rifiuto, l’uso delle mine per lo sbancamento. "Un nulla osta inspiegabile", ha commentato Ferrari, sottolineando come l’attuale situazione del cantiere rappresenti "un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Cairo".