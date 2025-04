Carcare, semaforo verde per la sezione primavera. Il sindaco Mirri: "Un risultato frutto di un intenso lavoro di squadra"

Semaforo verde per la sezione primavera dell’Istituto Comprensivo di Carcare. Il via libera ufficiale è arrivato attraverso una comunicazione di Alisa indirizzata al Comune, che autorizza l’attivazione del servizio rivolto ai bambini tra i 24 e i 36 mesi.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Rodolfo Mirri, che ha sottolineato l’impegno congiunto tra il Comune e l’Istituto Comprensivo: "Dopo l’istruttoria per l’autorizzazione inviata a novembre e i sopralluoghi effettuati da Alisa nei mesi di marzo e aprile, oggi possiamo dire di aver centrato l’obiettivo. Un risultato frutto di un intenso lavoro di squadra. Ci scusiamo con le famiglie per i disagi affrontati in questi mesi: comprendiamo che ci sia stato malcontento e che alcuni se la siano presa con noi, ma purtroppo la burocrazia ha i suoi tempi".

La sezione primavera partirà a pieno regime a settembre, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico. Tuttavia, il sindaco lascia aperta la possibilità di un avvio anticipato: "Valuteremo con il dirigente scolastico Battiloro e con i genitori, in un incontro che programmeremo a breve, se ci saranno le condizioni per iniziare già nei mesi di maggio e giugno".

Un traguardo importante per la comunità carcarese, che arricchisce l’offerta educativa del territorio e risponde concretamente alle esigenze delle famiglie.