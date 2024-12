“Costruire l’Europa coi Consiglieri locali”: Pietra Ligure a Bruxelles con l'assessore Marisa Pastorino

È entrata nel vivo la visita prioritaria a Bruxelles dell’assessore pietrese Marisa Pastorino in qualità di consigliere locale nominato dal Sindaco nella “Rete europea dei consiglieri regionali e locali del Comitato delle Regioni”, nell’ambito del progetto promosso dalla Commissione Europea a favore delle comunità locali “Costruire l’Europa coi Consiglieri locali”, cui il Comune di Pietra Ligure ha aderito lo scorso anno.

“Porterò Pietra Ligure in Europa, in una due giorni fitta di appuntamenti e densa di opportunità e di lavoro – le parole dell’assessore pietrese - E’ un’occasione importante sia per confrontarsi con altri amministratori locali provenienti da tutta Italia ma anche e soprattutto, negli incontri bilaterali di oggi, con gli omologhi colleghi lettoni. Due giorni di programma intensi, dove si parlerà di strategie europee su alcuni temi indicati come di grande interesse da tutti i partecipanti: dai giovani, alla coesione territoriale, alla cultura e turismo fino ad arrivare alle iniziative a favore delle zone rurali".

"Sarà certamente un momento di arricchimento non solo personale ma anche per tutta la nostra comunità, portando nei tavoli di confronto alcune nostre 'buone pratiche' ed ascoltando le esperienze degli altri - ha aggiunto - Domani (oggi ndr) saremo al Parlamento Europeo per un focus su alcuni programmi di particolare rilevanza, come #Eye2025 – l’European Youth Event promosso dal Parlamento Europeo che ogni due anni riunisce a Strasburgo migliaia di giovani provenienti da tutta la UE, offrendo loro l’occasione di incontrare e discutere con gli eurodeputati e altri responsabili politici europei e scambiare opinioni con esperti, attivisti e creatori di contenuti - e #cosafaleuropaperme - l’interattivo sito web multilingue realizzato dal Servizio ricerca e studi del Parlamento europeo che mette a disposizione migliaia di informazioni dettagliate sull'impatto dell'UE sulla vita di cittadini e comunità locali – per finire poi con una visita dell’emiciclo".

"Credo che questa visita 'speciale' sia motivo di soddisfazione e accrescimento per Pietra Ligure e spero davvero che sia possibile attivare canali e relazioni per fare arrivare opportunità importanti per il nostro territorio - ha concluso Marisa Pastorino - È di certo una preziosa opportunità per confrontarsi con relatori qualificati, scambiare le migliori pratiche sulla comunicazione sull’Europa a livello locale e collaborare con altri consiglieri provenienti da tutta Europa".