Per Natale torna “Albenga s’illumina d’immenso”, uno degli eventi più attesi dell'intera provincia

Anche quest’anno il Natale di Albenga stupirà grandi e piccini attirando visitatori da vicino e da lontano. “Albenga s’illumina d’immenso” è diventato uno degli appuntamenti più attesi di Albenga entrando di diritto tra gli eventi più belli non solo della provincia di Savona, ma di tutta la Liguria.

La “magia del Natale” tornerà ad animare la torre che tornerà a parlare ai bambini raccontando una storia che parla della nostra città. Sulle altre facciate storiche e monumenti, grazie alla preziosa collaborazione con la ditta “Proietta” che dalla prima edizione cura le grafiche confrontandosi con l’Amministrazione, saranno proiettate opere dal forte impatto artistico e immagini che sapranno richiamare le splendide atmosfere natalizie.

Afferma l’assessore a turismo e agli eventi Camilla Vio: “Albenga s’illumina d’immenso è uno degli eventi, introdotti dalla prima Amministrazione Tomatis, che ha saputo arrivare dritto al cuore di tutti i cittadini e dei numerosi turisti e visitatori che ogni anno decidono di fare tappa ad Albenga nel periodo natalizio. Quest’anno abbiamo lavorato molto alla storia che sarà raccontata dalla nostra amata torre Malasemenza. Siamo certi che piacerà a grandi e piccini. Non solo, infatti abbiamo scelto accuratamente le immagini che saranno proiettate su Largo Doria, la Cattedrale, Santa Maria in Fontibus, le tre torri di piazza San Michele, e Peloso Cepolla che come ogni anni lancerà un messaggio importante a tema sociale. Grazie alla collaborazione con la ditta Techne Art Service sarà proiettata sull' abside della Cattedrale in Piazza dei Leoni la Sacra Famiglia Canigiani di Raffaello conservato nell'Alte Pinakothek di Monaco”.

Sull’immagine dedicata al sociale afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Ancora una volta la torre di Palazzo Peloso Cepolla, da sempre dedicata a tematiche sociali, parlerà di guerra. L’intento è quello di far soffermare le persone e i turisti sul momento che caratterizza diverse zone del nostro mondo, tra queste ricordiamo Ucraina e Palestina. Anche durante questo periodo natalizio saranno organizzti eventi collaterali su queste tematiche”.

Chiude il sindaco Riccardo Tomatis: “Se Albenga sta continuando a crescere molto in termini turistici è anche grazie a eventi come questo che sono in grado di richiamare visitatori da vicino e da lontano. Le immagini delle nostre torri illuminate nelle precedenti edizioni ha fatto il giro del mondo. La nostra città è ricchissima di iniziative, attività, arte e cultura che la rendono punto di riferimento anche nel periodo natalizio per turisti e visitatori. Molte città hanno provato e provano ad esportare “le proiezioni di Albenga” e farle proprie, ma le caratteristiche architetturali della nostra città ci rendono unici ed inimitabili”.

Il “Natale” di Albenga sarà inaugurato venerdì 6 dicembre. A partire dalle ore 17.00 inaugurazione del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo con lo spettacolo Ligth Christmas show. A seguire l’accensione delle Proiezioni Architetturali in Centro Storico.

"Un ringraziamento particolare - spiega l'amministrazione - va agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione delle proiezioni: Main sponsor Coop Liguria e Icose; top sponsor Fenoggio; Official sponsor Idea verde, Bacchetta, Delfino, Garofalo, Peirano, Papalia".