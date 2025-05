Presentato il Premio Letterario “Un autore per L’europa” di Alassio al Salone del Libro di Torino

Nella preziosa cornice del tempio dei libri quale è il Salone Internazionale del Libro di Torino, venerdì 16 maggio Ligyes ha ritagliato uno spazio nel ricco programma ospitato dallo stand della Regione Liguria per ricordare insieme l’arco dei 30 anni del Premio che ha visto passare sul palco di Piazza Partigiani i nomi più illustri del panorama letterario italiano dagli Anni Sessanta a oggi.

“Il Premio ‘Un autore per l’Europa’ inserito nel festival culturale Ligyes Alassio Genova Cultura Fest rappresenta una delle espressioni più alte della vocazione culturale della Città di Alassio e del Ponente ligure - afferma Simona Ferro, assessore alla Cultura di Regione Liguria -. Averlo celebrato al Salone Internazionale del Libro di Torino, in occasione del trentennale, significa riconoscere il valore di una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo promuovere la letteratura italiana con uno sguardo aperto sull’Europa. Regione Liguria sostiene con convinzione iniziative come questa, capaci di unire memoria e futuro, territorio e talento. Un ringraziamento particolare va a chi ha costruito, con passione e competenza, il prestigio del Premio nel corso del tempo, rendendolo un punto di riferimento per autori, lettori e operatori culturali”.

Marco Melgrati, sindaco di Alassio: “Essere presenti al Salone internazionale del Libro di Torino è un grande riconoscimento per il Premio Un autore per l’Europa, che ha compiuto i suoi primi 30 anni. La presenza del presidente Gian Luigi Beccaria insieme al professor Alberto Beniscelli, uno dei giurati storici di questo blasonato premio letterario che è il fiore all’occhiello della Città di Alassio, ha riassunto in poche battute un arco di 30 anni di letteratura italiana che è passata dal palco di Piazza Partigiani. Anche questa edizione vedrà 5 grandi nomi del panorama letterario nazionale e Alassio è pronta ad accoglierli già sabato 21 giugno per un tour culturale”.

Gian Luigi Beccaria, presidente Premio Un autore per l’Europa, ha ricordato brevemente la storia dei 30 anni del Premio, dei Presidenti che hanno meravigliosamente diretto la prestigiosa giuria, Bogliolo Mondo e Ernesto Ferrero, le modalità del premio europeo grazie alla componente straniera che sceglie dalla cinquina il vincitore, e la regola che impegna la cinquina sul palco nella serata del premio a parlare di letteratura e ad illustrare il proprio romanzo scelto come finalista dalla giuria tecnica.

Alberto Beniscelli, rappresentante della giuria tecnica e Professore di Studi Umanistici all’Università di Genova, che ha visto anche tanti presidenti a capo di questo storico Premio afferma: “Dopo diversi anni di assenza, il Premio Alassio è tornato al Salone del libro di Torino. È stata una buona opportunità per promuovere un evento culturale dedicato alla narrativa italiana e alla sua diffusione nell'ambito della letteratura europea contemporanea.” Anche quest’anno la serata finale che incoronerà il vincitore tra i 5 finalisti ancora in fase di conferma ufficiale si terrà in Piazza Partigiani sabato 19 luglio alle 21.30 in compagnia di Pino Strabioli e Chiara Francini insieme a Steve Della Casa come opinionista del Premio.