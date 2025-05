Savona, alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro di Marco Vallarino "Tigri d’inchiostro"

"Tigri d’inchiostro" ruggiranno giovedì 22 maggio alla Feltrinelli di Savona. Marco Vallarino, giornalista e scrittore imperiese, presenterà alle 18.30 il suo nuovo libro nella libreria di via Astengo. Pubblicata da Oligo Editore e prefata da Luca Crovi, Tigri d’inchiostro è la raccolta di racconti ruggenti che riunisce trenta brevi storie tinte di noir, scritte dall’autore ponentino in oltre vent’anni di carriera per giornali, riviste, antologie di narrativa sociale.

Dedicate a fatti di cronaca e a ricorrenze particolari, le Tigri di Vallarino sono storie senza scampo, pronte a ruggire in faccia a lettrici e lettori. In ogni racconto, l’autore si è divertito a cercare l’imprevisto capace di mandare all’aria il piano più meticoloso, e l’ineluttabile, la forza soverchiante alla quale è impossibile opporsi. “Se una cosa può andare male, facciamola andare peggio!” esordisce Vallarino nell’introduzione al volume, che in copertina reca una tenebrosa ceramica di Luca Freschi.

L’avvento dell’euro, gli attacchi terroristici all’antrace, gli esami venduti all’università, l’introduzione del divieto di fumo nei locali, gli scandali arbitrali, il caldo estivo, il degrado delle periferie, la vita di strada dei senzatetto, le violenze di strada, gli abusi del patriarcato sono alcune delle notizie che Vallarino ha trasformato in opere di fiction. Tanti i riferimenti liguri, in un circo nerissimo che mette in guardia dai pericoli che ci sono fuori dalle pagine dei libri.

Sono però tigri che ruggiscono col sorriso. Per Vallarino, più che sconvolgere è importante sorprendere, divertire con quelle che Crovi definisce “piccole storie di atrocità quotidiana che oscillano fra la cronaca nera e la fantasia”.

Ad affiancare Vallarino nel dialogo col pubblico il 22 maggio alla Feltrinelli di Savona sarà Andrea Solari, presidente di Govonis.org, l’associazione finalese che dal 2004 opera per la promozione del Software Libero in Liguria.