Soppressione del servizio ingombranti a Millesimo, Garofano: "Polemiche dell'opposizione frutto di scarsa conoscenza e della volontà di dare contro a prescindere"

"Le polemiche dell'opposizione sulle modifiche al servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti non mi stupiscono affatto poiché sono ovviamente frutto di scarsa conoscenza degli argomenti e della volontà di dare contro a prescindere, in cerca di un segnale di visibilità". Il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, replica al consigliere di opposizione Aldo Picalli.

"Detto ciò capisco, accetto e provo a dissipare eventuali dubbi ai cittadini che non conoscono le dinamiche amministrative di un comune - prosegue il primo cittadino - tuttavia rimango invece perplesso, per certi versi imbarazzato, dal fatto che queste critiche strumentali provengano da chi dovrebbe sapere come si amministra. Per quanto riguarda invece il merito della questione, posso confermare che le modifiche applicate produrranno un servizio nuovo, migliorato e ampliato rispetto a quanto precedentemente offerto, inoltre resterà gratuito per i residenti a Millesimo".

"Si tratta di una piattaforma di raccolta organizzata, dove rispetto a prima, si potrà conferire la stragrande maggioranza dei rifiuti, non solo gli ingombranti. Ad esempio, a differenza di prima, oltre ai rifiuti ingombranti, elettrodomestici e imballaggi di varia natura, le utenze domestiche potranno conferire vernici, inchiostri, adesivi e resine e anche macerie e inerti prodotti da lavori in economia. Previsto inoltre per le utenze domestiche il conferimento di farmaci, toner, pneumatici, batterie e oli minerali".

"Tutto ciò offerto, sempre a costo zero per il cittadino, per 12 volte al mese (3 volte a settimana – 36 ore mensili) anziché per due volte al mese solo il primo e terzo sabato del mese per un totale di 5 ore mensili - prosegue Garofano - Questo orario permetterà inoltre di andare incontro alle esigenze lavorative e personali di moltissimi cittadini, poiché il servizio è erogato per due mattine (martedì e sabato dalle 9 alle 12) e giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30".

"Inoltre questa iniziativa si muove nel segno della sostenibilità ambientale in quanto i rifiuti conferiti dai millesimesi, rispetto a prima, saranno finalmente differenziati ed entreranno in un circolo virtuoso di riciclo anziché finire in discarica, generando un risparmio economico oltre che ambientale".