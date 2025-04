Rinuncia di Pegaso per progetto in Val Bormida, Foscolo (Lega): "Episodio isolato che non può oscurare la solidità del proficuo lavoro portato avanti per l’Area di crisi"

“La notizia della rinuncia al progetto in Val Bormida da parte della società Pegaso, per quanto rilevante, rappresenta un episodio isolato, non dipendente da Regione Liguria".

A dirlo la capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

"Non può oscurare la solidità del proficuo lavoro portato avanti per il rilancio dell’Area di crisi industriale complessa del Savonese, di cui, anche come parlamentare, mi sono sempre occupata per lo sviluppo del nostro territorio. A partire dal nuovo Accordo di Programma sottoscritto il 10 agosto 2023, in continuità con quello del 2018, la Regione Liguria ha attivato oltre 60 milioni di euro di risorse pubbliche, generando investimenti produttivi, progetti di ricerca e sviluppo industriale e oltre 200 nuovi posti di lavoro nei 21 Comuni dell’area Savonese riconosciuta come Area di crisi - prosegue Foscolo - Solo nel 2024, sono stati finanziati progetti per oltre 31 milioni di euro grazie a bandi con ampie agevolazioni e contributi a fondo perduto, gestiti da Filse e rivolti a imprese del nostro territorio. A questi si aggiunge un ulteriore intervento da 2 milioni di euro, finanziato con fondi FESR 2021-2027, per attrarre nuove imprese e rafforzare l’occupazione, con criteri premiali legati ai livelli occupazionali"-

"L’Area di crisi del Savonese si conferma oggi tra le più dinamiche e performanti del Paese, grazie a un modello che punta su innovazione, sostenibilità e collaborazione tra pubblico e privato. I numeri parlano chiaro. Chi alimenta polemiche su questo settore lo fa, ancora una volta, in maniera strumentale e senza conoscere la realtà dei fatti. Occorre quindi continuare a lavorare per valorizzare un percorso concreto di sviluppo e rilancio che sta dando risultati tangibili” conclude la consigliere e capogruppo regionale leghista.