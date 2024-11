Albenga: grande successo per la presentazione del libro di Ottavia Castellaro dedicato all'uso delle erbe aromatiche nella mixology

La presentazione del libro “Aromatiche da... bere: Sapori mediterranei nel bicchiere” di Ottavia Castellaro si è rivelata un evento memorabile, attirando un pubblico entusiasta e affollato nella suggestiva cornice del museo Sommariva di Albenga. La sala stracolma, con numerose persone costrette a rimanere in piedi, ha testimoniato l'interesse per le nuove tendenze nel mondo della mixology e la passione che l’autrice ha dedicato a questo progetto.

Durante la serata, insieme all’autrice erano presenti l’editore Barbara Carbone e i co-autori della prefazione, Raffaele Palma e Claudio Porchia, che hanno dato il via all’incontro con delle introduzioni incisive, sottolineando l'importanza del libro e il talento di Ottavia Castellaro, che ha saputo unire la sua esperienza di barlady con un amore profondo per le erbe aromatiche.

In un’epoca in cui la mixology sta conquistando sempre più appassionati, Ottavia ha presentato un'interpretazione audace e innovativa sull'utilizzo delle erbe aromatiche nei cocktail. Ogni ricetta proposta è un'autentica esplosione di sapori, pensata per esaltare le fragranze e i gusti delle erbe, creando cocktail che non solo sorprendono ma migliorano anche il benessere di chi li consuma. Un approccio innovativo, che rappresenta una fusione armoniosa tra la cucina e l’arte del bere, invitando il pubblico a esplorare nuove dimensioni sensoriali.

Oltre alle ricette di cocktail, il libro offre una selezione di sfiziosi appetizer - sia dolci che salati - sapientemente abbinati alle bevande descritte. Questa attenzione ai dettagli non solo arricchisce l’esperienza che il libro propone, ma invita i lettori a sperimentare e divertirsi in cucina.

Al termine dell'incontro, i partecipanti sono stati invitati a una degustazione esclusiva di alcuni cocktail ispirati al libro, accompagnati da pregiati prodotti tipici offerti da laboratori locali come Farina del mio Sacco di Alassio e dal frantoio Sommariva. Deliziosi formaggi di presidi Slow Food hanno completato l’esperienza gastronomica, trasformando la serata in un vero e proprio viaggio di sapori inediti.

La presentazione del libro di Ottavia Castellaro non è stata quindi solo un evento letterario con la vendita di un centinaio di copie del libro, ma anche un'autentica celebrazione della bellezza e della versatilità delle erbe aromatiche nella mixology.

Ottavia Castellaro nasce come appassionata esperta di natura e, dopo gli studi in Economia Bancaria, decide di perseguire un’altra strada, quella della sua vocazione, che l’ha portata a una solida carriera nel mondo del bartending. La sua creatività, oltre all’abilità nel combinare aromi e ingredienti, l’hanno resa una figura di riferimento nella mixology del Ponente ligure. Attualmente direttrice di un’azienda che coltiva e confeziona erbe aromatiche.

Titolo: Aromatiche da... bere. Sapori mediterranei nel bicchiere

Autrice: Ottavia Castellaro

Pagine: 176

Prezzo di copertina: 20,00 euro

Il libro è in vendita in libreria e sui principali siti di vendita online. Per informazioni e materiale per la stampa scrivere a: redazione@trentaeditore.it