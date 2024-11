Verde pubblico, "Insieme per Carcare": "Gli abeti nei giardini del 'Calasanzio' sono secchi, vanno rimossi". Mirri: "Intervento già programmato"

Botta e risposta tra maggioranza e opposizione a Carcare sul tema del verde pubblico, con al centro del dibattito alcuni abeti secchi situati nei giardini del liceo Calasanzio e nelle zone limitrofe.

Dal gruppo di minoranza "Insieme per Carcare" arriva l'allarme: "Gli abeti, ormai secchi dalla scorsa primavera, rappresentano un rischio per la sicurezza. È necessario rimuoverli urgentemente per evitare gravi incidenti, verificando anche la situazione di altri giardini pubblici periferici". La minoranza accusa inoltre la giunta comunale di ritardi: "Nonostante le segnalazioni dei cittadini, a oggi non ci risultano interventi programmati. Non ci resta che sperare che nulla di grave accada".

La replica della giunta guidata dal sindaco Rodolfo Mirri non si è fatta attendere: "Le verifiche sugli alberi secchi sono già state effettuate e l’abbattimento è programmato, come avvenuto in passato, ad esempio in piazza Genta lo scorso anno. Le critiche dell’opposizione sembrano più un esercizio retorico che reale interesse per il paese, dato che quando erano in maggioranza dimostrarono poca attenzione al verde pubblico".

Mirri rincara la dose, ricordando il passato operato della minoranza: "I 'provetti' botanici dell’opposizione sono gli stessi che approvarono il progetto di via Abba, eliminando un intero viale alberato di piante sane, fondamentali per l’ecosistema locale. La sicurezza era una priorità allora, ma oggi gli stessi chiedono più attenzione verso alberi pericolanti. I cittadini non si lasciano ingannare".