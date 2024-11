Tpl Linea, black out dei pagamenti elettronici: "Dotarsi di denaro contante"

Disagi anche per il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese a seguito del black out che sta interessando i pagamenti elettronici con Pos e bancomat, disagi non imputabili all’azienda in quanto si tratta di una interruzione generica e diffusa della rete in tutta Italia e che ha messo fuori uso i vari sistemi di pagamento.

La criticità attuale riguarda tutte le possibili transazioni digitali, da PayPal a ApplePay passando per Visa, Mastercard e American Express.

In relazione al disservizio in corso, Tpl Linea avvisa la clientela "di dotarsi di denaro contante per multe e per titoli di viaggio/abbonamenti, in attesa della risoluzione del problema".