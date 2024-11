Tappeti Kazak, i tappeti artigianali tipici del Caucaso occidentale

Il Caucaso occidentale è una terra ricca di tradizioni e di cultura, il punto di incontro tra antiche e affascinanti civiltà del passato. Come tutti i collezionisti di tappeti pregiati sanno bene, i tappeti antichi Kazak del Caucaso occidentale sono tra i più noti e apprezzati.

I tappeti dal Caucaso, prestigiosi e di alto valore decorativo storico iconografico, si distinguono soprattutto per il disegno, per l’annodatura e per il vello morbido e setoso. I tappeti Kazak venivano prodotti artigianalmente dalle popolazioni nomadi o seminomadi che abitavano il Caucaso occidentale, l’epoca a cui risalgono compresa tra la fine del XIX secolo e i primi due decenni del XX.

I collezionisti di tappeti antichi apprezzano moltissimo i Kazak per l’originalità e la forza dei disegni, semplici ma di notevole impatto estetico e valore simbolico. Annodati su telaio orizzontale, questi tappeti sono valutati e richiesti particolarmente quando si trovano in perfetto stato, anche se si tratta di una condizione relativamente rara: infatti è molto facile trovarne esemplari restaurati o addirittura parzialmente riannodati.

Morandi Tappeti, lo store online dedicato interamente ai tappeti antichi e preziosi, propone una vasta scelta di tappeti caucasici Kazak originali: si tratta di tappeti di grande forza decorativa, equilibrati e rigorosi, proporzionati e perfetti, prodotti più di cent’anni fa con lane filate a mano e tinte con colori di origine vegetale.

Grazie ad una grande passione per i tappeti antichi da collezione, Morandi Tappeti è il punto di incontro per tutti gli estimatori, così come per chi, semplicemente, desidera decorare la propria casa o l’ufficio con un complemento d’arredo di grande valore storico e artistico.

Tutti i tappeti proposti da Morandi Tappeti sono originali e garantiti, e rappresentano la scelta ideale per chi desidera investire acquistando un prodotto di grande valore, che non subisce l’influenza del mercato.

Tappeti Kazak: ognuno ha una storia da raccontare

Gli antichi tappeti Kazak rappresentano la migliore espressione dell’arte della tessitura nel Caucaso occidentale. La zona di Kazak, da cui hanno origine, comprendeva il territorio dell’Armenia, dell’Azerbaigian e della Georgia, i tappeti sono noti soprattutto per i motivi decorativi e la precisione della tecnica artigianale.

Inoltre, ogni tappeto è diverso dall’altro, poiché ognuno narra una storia in cui si intrecciano la cultura e le tradizioni locali. Annodati a mano, i tappeti Kazak del Caucaso occidentale sono rinomati e famosi per i motivi decorativi e simbolici: riquadri colorati, motivi ad albero, poligoni, croci, stelle, medaglioni con aquile o altri animali: non sono semplici disegni decorativi, ma elementi simbolici, culturali e spirituali.

Filati di altissima qualità e colori brillanti e duraturi

Il pregio dei tappeti Kazak è dovuto anche alla qualità della lana con cui sono stati realizzati, unita all’abilità degli artigiani tintori. I colori brillanti sono il risultato dell’uso di tinture naturali che consentivano di ottenere risultati eccellenti: blu mare, rosso rubino, avorio, tinte che non si alterano nel corso del tempo ma, al contrario, raggiungono risultati ancora migliori.

Collezionare i tappeti antichi Kazak

I tappeti del Caucaso occidentale sono tra i più ambiti dai collezionisti proprio per le caratteristiche dei filati, dei disegni e dei colori. I motivi decorativi sono complessi e di difficile interpretazione e rendono questi tappeti apprezzati e ricercati, inoltre si tratta di un prodotto tipico dell’epoca a cui appartiene, e possiedono una storia lunga e intricata, che riflette le diverse influenze culturali che hanno contraddistinto la storia del Caucaso. Si tratta di tappeti che, per quanto risalgano ad un’epoca relativamente recente, ora non sono più in produzione, ma la qualità e la precisione li rendono un investimento importante e destinato ad acquistare valore.