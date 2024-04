Pd di Savona, arriva la conferma per il segretario Anselmo, la presidenza a Maria Luisa Madini

Ieri sera è stato eletto anche il nuovo presidente che però non ha trovato l'unanimità, come era accaduto in precedenza, seganando una divisione all'interno del partito. Inizialmente è stato fatto il nome di Cristina Battaglia, che però non ha trovato l'accordo della minoranza, che in genere ha la presidenza. Di fronte alla mancanza di unanimità, per un nome che la minoranza ha lamentato non fosse stato condiviso, Battaglia si sarebbe ritirata ed è stato proposto il nome di Maria Luisa Madini che ha avuto 14 voti, 7 bianche mentre altri voti sono andati a Battaglia.