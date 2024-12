Albenga, il 6 dicembre un incontro su “ Albenganesi Illustri di un tempo: immagini da un album dell’Ottocento”

La sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri è lieto di annunciare un incontro speciale che si terrà sabato 6 dicembre 2024, alle ore 16:30, presso il Palazzo Peloso Cepolla di Albenga. In questa occasione, Luca Lanzalaco presenterà la conferenza “ Albenganesi Illustri di un tempo: immagini da un album dell’Ottocento”, un viaggio affascinante nel passato della città di Albenga attraverso fotografie inedite e rarissime, emerse recentemente dagli archivi di importanti famiglie locali.

L’evento offrirà al pubblico un’opportunità unica di scoprire le figure più illustri che hanno segnato la storia di Albenga nell’Ottocento, tra cui politici, generali, nobili, borghesi, senatori e ammiragli che hanno contribuito a plasmare la città e la sua storia. Le fotografie, molte delle quali mai esposte prima, ritraggono questi personaggi in momenti di vita privata e pubblica, offrendo uno spunto prezioso per comprendere meglio la realtà sociale e politica di quell’epoca.

Nel corso della conferenza, Luca Lanzalaco esplorerà anche l’introduzione della fotografia in Liguria, e in particolare in Riviera, grazie al lavoro di fotografi professionisti come Alfredo Noack, ma anche di appassionati dilettanti come Enrico Musso, che hanno contribuito a documentare la storia attraverso l’obiettivo. Le immagini, che catturano un mondo che non esiste più, rappresentano una vera e propria finestra sul passato, restituendo ai presenti una testimonianza tangibile della vita e degli avvenimenti di un secolo fa.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo per un affascinante viaggio nel tempo, alla scoperta di una città che vive attraverso le immagini e le storie dei suoi protagonisti.