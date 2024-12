La Cardiologia del San Paolo parte del progetto di studio EuroHeart Italia

Si chiama "Progetto EuroHeart Italia" lo studio che coinvolge la Cardiologia del San Paolo, lanciato dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus, di Firenze.

La Fondazione è promotrice di uno studio per la raccolta di dati su pazienti con Sindrome Coronarica Acuta (SCA), Scompenso Cardiaco (HF) e Fibrillazione Atriale (A Fib), con l'obiettivo di migliorare la comprensione e la gestione di queste condizioni in ambito clinico. Lo studio prevede il monitoraggio in Italia di circa 5000 pazienti per ciascuna delle condizioni cliniche studiate (SCA, HF e A Fib). Presso l’Unità Cardiologica dell’ASL2, saranno arruolati tra i 100- ei 200 pazienti, in un periodo di 24 mesi.

Il Responsabile del Progetto alll'Unità Cardiologica dell’ASL2 è sarà Alberto Somaschini (seguito alla nomina ufficiale da parte dell’ASL2 e alla formale accettazione dell’incarico). Il Progetto inizierà con l’inclusione di pazienti con sindromi coronariche acute; a questa prima fase seguirà l’arruolamento dei pazienti con scompenso cardiaco e poi quelli con fibrillazione atriale con modalità e tempistiche sovrapponibili.

Il Progetto EuroHeart Italia rappresenta un’iniziativa di portata nazionale e punta a raccogliere dati utili per migliorare la gestione clinica di patologie cardiache complesse.

Il progetto, proposto dalla ESC European Society of Cardiology , viene promosso in Italia, con il sostegno di Federazione Italiana di Cardiologia (FIC), Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e Società Italiana di Cardiologia (SIC), dalla Fondazione per il Tuo cuore; il Coordinamento dei Centri italiani è affidato al Centro Studi ANMCO.

Hanno aderito al Progetto 59 Centri Cardiologici dislocati sull’intero territorio nazionale. La fase regolatoria è stata attivata a Maggio 2024 e si prevede di avviare l’arruolamento dell’iniziativa su SCA nell’ultimo quadrimestre del 2024, mentre quelle su A Fib e HF sono previste per il 2025.