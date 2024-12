Liguria maglia nera per i tempi d'attesa delle pensioni d'invalidità, ci vogliono sette mesi

Un tempo di attesa medio di 210 giorni in Liguria(sette mesi) per accertare un'invalidità all'INPS. Il dato è quello fornito dal Rendiconto sociale 2023 dell'Istituto di previdenza. La Liguria è al terzo posto per i tempi lunghi di attesa e viene dopo la Sardegna (248 giorni) e il Lazio (241 giorni), con la città capoluogo di regione che tocca i 268 giorni. ,

La causa delle lungaggini nei tempi per ottenere il riconoscimento delle pensioni di invalidità starebbe nella carenza di personale, ma anche nell'insufficiente formazione degli operatori che devono occuparsi delle pratiche.

L'iter per richiedere la pensione di invalidità parte dall’accertamento sanitario e può seguire due modalità diverse: Su iniziativa della commissione medica, composta da medici ASL e INPS, che, ricevuta la domanda, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità descritte dal messaggio.

Su iniziativa dell’interessato, che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito dell’Istituto, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale. La documentazione può essere caricata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.