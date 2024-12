Albenga, Il 10 dicembre visite gratuite per la prevenzione oncologica con il Progetto tiroide di Fondazione Ant Italia Onlus

A dicembre torna la prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT per i cittadini di Albenga. Dopo le tre date del ‘Progetto Melanoma’ degli scorsi mesi di ottobre e novembre, sarà la volta del ‘Progetto Tiroide’.

L'obiettivo è la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici, con l’obiettivo di escludere patologie di natura neoplastica. Le prenotazioni per Progetto Tiroide saranno possibili a partire dal 2 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 esclusivamente telefonando al 3427646010 dal lunedì al venerdì fino ad esaurimento posti.

Per accedere ai controlli è obbligatoria la prenotazione. "Considero da sempre molto preziosa l’attività di prevenzione, e ringrazio vivamente l'AVIS Comunale sezione di Albenga che rendendosi conto dell'importanza del nostro operato, di nuovo ospiterà gratuitamente le visite nei propri ambulatori" - sostiene Cristina Pavanelli Presidente della Delegazione di Albenga -"Credo che l’attività di prevenzione sia necessaria a maggior ragione in un momento di grande incertezza sociale ed economica come quello in cui viviamo oggi. Molti cittadini, troppo spesso, a causa di tali difficoltà rinunciano ai fondamentali controlli di prevenzione. Invito a sostenere i Volontari della Delegazione di Albenga che dedicano molto del loro tempo alla raccolta fondi che viene impiegata nell'organizzazione delle giornate di prevenzione.

Oltre alle stelle di Natale sarà possibile trovare nel Charity Point di via Roma anche una vasta scelta di oggetti a tema, ceramiche e molto altro.

Fondazione Ant ringrazia, oltre ad AVIS Comunale di Albenga, il Comune di Albenga per il patrocinio e OPAlbenga di Via Regione Cime di Leca,2 Gelateria artigianale Romea Mucca Golosa Viale Martiri della Libertà, 24 e Litotipografia Ciuni di Regione Bagnoli, 5 per il sostegno".

Per sapere come sostenere ANT per i progetti di prevenzione e avere informazioni sull' operato dei Volontari nel territorio ingauno è possibile chiamare la Delegazione ANT di Albenga al n. 0182556060 o al 3714210207, recarsi presso la sede di Via Roma 46, visitare la pagina FB ANT in Liguria oppure scrivere a delegazione.albenga@ant.it.