Il direttore del Museo Egizio a Savona per una tavola rotonda organizzata dal Museo Archeologico

Uno studioso che tutto il mondo ci invidia. Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, sarà ospite di un convegno organizzato il 13 gennaio dal Museo Archeologico di Savona in collaborazione con il Comune. L'annuncio è stato dato da Rita Lavagna Varaldo, curatrice del Civico Museo Archeologico, attraverso un post su Facebook: "Ho sempre apprezzato il suo direttore, Christian Greco, per la sua concezione di museo – scrive Rita Lavagna Varaldo – e per il ruolo fondamentale che attribuisce alla ricerca nella gestione museale. L'ho ammirato quando, nel 2018, proprio per la sua idea di 'museo aperto e inclusivo', propose un buono sconto per le minoranze etniche, suscitando violente reazioni da una parte politica, ma al contempo generando una grande partecipazione a supporto suo e della Presidente del Museo stesso".

Poi l'annuncio ufficiale: "L'ho ulteriormente apprezzato per la sua disponibilità a partecipare alla tavola rotonda che, come Museo Archeologico, abbiamo organizzato, d'intesa con il Comune, per il 13 gennaio di quest'anno. L'incontro sarà dedicato al ruolo dei musei nella nostra società".

Christian Greco è direttore del Museo Egizio dal 2014. Durante il suo mandato, è stato responsabile dei progetti di ristrutturazione e riorganizzazione del percorso museale (2014-2015 e 2023-2025).

Fa parte dei comitati scientifici di numerosi musei e istituzioni italiani e internazionali, tra cui il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) e la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. È membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza e consigliere del Ministro delle Antichità e del Turismo egiziano per il Grand Egyptian Museum del Cairo.

Tra il 2019 e il 2022 ha guidato il consorzio composto dal Museo Egizio (Italia), Musée du Louvre (Francia), British Museum (Regno Unito), Neues Museum (Germania) e Rijksmuseum van Oudheden di Leida (Paesi Bassi) per il progetto “Transforming the Egyptian Museum of Cairo”, finanziato dall’Unione Europea.