Incidente tra Finale e Borgio, riaperta alla viabilità l'Aurelia

AGGIORNAMENTO ORE 14: come riportato in mattinata dalla nostra redazione, completate le operazioni di messa in sicurezza, la via Aurelia, nel tratto tra Finale Ligure e Borgio Verezzi, è stata riaperta al traffico.

La via Aurelia, interdetta al traffico da questa mattina nel tratto tra Finale Ligure e Borgio Verezzi, all’altezza dell’ex cava Ghigliazza, sarà riaperta nel primo pomeriggio. La chiusura è stata causata da un grave incidente stradale che ha coinvolto un camion, un’automobile e uno scooter.

Secondo le ricostruzioni, il mezzo pesante si è ribaltato, schiacciando parzialmente l’automobile. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, le forze dell’ordine e i tecnici Anas per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

Nell’incidente tre persone sono rimaste ferite: una trasportata in codice giallo e due in codice verde all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il camion è stato rimosso dalla carreggiata, consentendo le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della strada.

I lavori di ripristino sono ancora in corso, ma si prevede che la circolazione torni alla normalità nelle prossime ore.