Savona, incendio in un appartamento di via alla Strà: 4 evacuati

Paura nella notte a Savona, all'inizio di via alla Strà, incrocio con via Fontanassa (zona Rocca di Legino), dove un incendio ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina. L’allarme è scattato intorno all'una, attivando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, insieme al personale sanitario del 118. Le operazioni di spegnimento, concluse poco dopo le ore 5, si sono concentrate sulla zona giorno dell’alloggio, situato in una palazzina di due piani con sottotetto, completamente devastata dal rogo. Le camere da letto e la mansarda sono state salvate.

Una famiglia di quattro persone è stata evacuata dallo stabile. Uno dei membri, lievemente intossicato dal fumo, è stato trasportato all'ospedale San Paolo per accertamenti.

I vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autoscala e del carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile, hanno affrontato l'incendio su due fronti: lungo la scala e dall'esterno. Durante le operazioni è stata individuata una bombola di GPL, successivamente raffreddata e messa in sicurezza.

Le cause dell’incendio devono ancora essere accertate e le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono in corso, con l'arrivo del Nucleo Investigativo Territoriale dei Vigili del Fuoco. Interdetto il secondo piano dell'abitazione e il sottotetto.