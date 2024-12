Pontile della Margonara ad Albissola, il Comune affida l'incarico per la sistemazione e il completamento

Uno studio di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione e il completamento dell'area del pontile in località Margonara.

Il Comune di Albissola Marina ha affidato un incarico cercando di risolvere una sorta di "telenovela" legata al pontile danneggiato dalle mareggiate di novembre 2023 e marzo 2024 e mai messo in funzione dopo diversi tentativi di sistemazione.

Per questo l'amministrazione ha avviato una progettazione sistematica di completamento delle opere connesse alla realizzazione del pontile come la sistemazione della rampa di discesa allo scaletto con abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione del piccolo locale posizionato nell’area in concessione al Comune, la razionalizzazione dell’insieme di concerto con l’Autorità Portuale e le previsioni del piano di Utilizzo degli arenili.

Il pontile a mare è stato danneggiato dalla combinazione di consumo dei pali in legno da parte dei teredini (molluschi bivalvi) e dell'azione delle mareggiate oltre che per le sistemazioni con interventi complementari nella zona di accesso.

Nel locale verranno creati servizi igienici, un pronto intervento, un bar con distribuzione automatica e attività gestionali. Spazio poi ai parcheggi per disabili e mezzi operativi, un campo boe e un nuovo percorso di accesso alla spiaggia.

Il Comune di Albissola Marina stava infatti portando avanti in collaborazione con l’università di Genova – Dipartimento di Architettura e design (DAD) una collaborazione fattiva sullo studio dell’assetto generale del water front ed in particolare dell’ultimo tratto compreso tra il rilevato della Margonara ed il confine con il Comune di Savona (Rio Termine).

Nell’ambito dello studio per la valorizzazione delle risorse nello spirito di una progettazione ecosostenibile, il Comune di Albissola Marina aveva inoltre aderito al progetto Ecostream. Nel febbraio del 2019 era stata approvata la convenzione con la Fondazione Cima per la realizzazione di un pontile con scivolo per piccole attività nautiche.

A seguito della stipula della convenzione era stato assegnato al Comune di Albissola Marina un contributo pari a 30mila euro per la realizzazione dell'opera.

Una realizzazione che però aveva suscitato le critiche di molti albissolesi proprio sulla tenuta dello stesso durante le mareggiate.