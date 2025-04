Finale, II Commissione allargata con tre esperti per monitorare la trasformazione delle ex aree Piaggio

Sarà una II Commissione Consiliare “allargata”, ossia col supporto di un esperto nominato da ciascun gruppo componente il Consiglio Comunale (uno per la maggioranza e uno a testa per i due gruppi di minoranza), a monitorare i passaggi futuri che porteranno alla trasformazione delle ex aree Piaggio.

Questa la decisione assunta all'unanimità dal parlamentino cittadino nell'ultima seduta, su iniziativa del gruppo “Impegno X Finale” il quale aveva presentato un ordine del giorno apposito, approvato con un emendamento proposto dall'Amministrazione.

A presiederla sarà il presidente della già esistente commissione, identici saranno i membri ma con l'aggiunta dei tre elementi nominati. A motivare tale decisione, la quale ha avuto riscontro positivo da tutti i gruppi consiliari, è stata principalmente l'opportunità, così facendo, di accorciare i tempi per la sua costituzione e la conseguente entrata in funzione.

La scelta è tra l'altro arrivata a poche ore di distanza dal breve incontro dello scorso mercoledì 26 marzo, richiesto e ottenuto in forma assolutamente riservata dalla nuova proprietà, peraltro a distanza di un anno esatto dall'asta col quale GIF srl si è aggiudicata il compendio, coi rappresentanti della Giunta Berlangieri e col presidente Bucci e gli assessori regionali al suo seguito durante la giornata trascorsa dal governatore ligure nel Ponente.

In un contesto preliminare, l'architetto incaricato dalla proprietà ha illustrato un plastico riportante l'area e il suo intorno, con la posizione dell'Aurelia quale bivio. “Con uno spostamento a monte si avrebbe un tipo di scenario con tre ambiti, con la Statale nella sua attuale sede se ne avrebbe un altro, con due ambiti. Questo chiedendo al momento un approfondimento”, ha sintetizzato il sindaco Berlangieri.