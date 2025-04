Savona, alunni della scuola primaria di Mallare puliscono la spiaggia con Assonautica

Una mattinata dedicata alla tutela del mare. Mercoledì 2 aprile la spiaggia del Prolungamento era molto animata, 35 bambini della scuola primaria di Mallare hanno partecipato alla raccolta di rifiuti organizzata da Assonautica su richiesta dei loro insegnanti, nell'ambito del programma per le scuole proposto dall'associazione.

Assonautica è sempre disponibile quando si tratta d'intervenire in favore della tutela del mare, in particolar modo quando si tratta di supportare iniziative virtuose che riguardano i più piccoli. È stato un bellissimo evento,

Il “raccolto” è stato abbondante e vario: bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, lattine, mozziconi, coriandoli di plastica e materiale di ogni tipo.

Il materiale riciclabile è stato differenziato. I mozziconi, oltre 1500, sono stati raccolti separatamente e verranno conservati fino alla fine dell'anno, esposti in boccioni all'ingresso della sede di Assonautica. Lo scorso anno ne erano stati raccolti complessivamente circa 58.000! Una delibera comunale che obbligasse i fumatori ad avere con sè un portacenere tascabile potrebbe forse ridurre il problema dei mozziconi abbandonati ovunque, Assonautica ha inviato nello scorso ottobre le proprie osservazioni e segnalazioni su tale argomento ai Comuni rappresentati nel Consiglio Direttivo del sodalizio, sperando che vengano valutate positivamente.

È stato davvero piacevole supportare questa esperienza “sul campo” degli alunni, vedere il loro entusiasmo, sentire i loro richiami quando scoprivano rifiuti particolari. È fondamentale rivolgere sempre maggiore attenzione ai bambini, fare loro comprendere l'importanza dei piccoli gesti che ognuno può compiere per salvaguardare l'ambiente, come rinunciare ai palloncini volanti, ai coriandoli di plastica, alle bombe d'acqua in spiaggia. Sono piccoli sacrifici ma grandi esempi di rispetto per il nostro mare e per i suoi abitanti.

Mascotte tra i soci di Assonautica la piccola Elisabetta, sempre entusiasta di partecipare agli eventi del progetto “Proteggiamo il mare”. Lei spera che si possa organizzare un'uscita ecologica anche con la sua Scuola.

Nonostante le condizioni meteo non favorevoli “PuliAmo la spiaggia” ha avuto un ottimo risultato e siamo totalmente soddisfatti. Un grande GRAZIE a tutti i partecipanti, soprattutto alle insegnanti per il loro impegno.