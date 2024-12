Alluvione, firmata la declaratoria per il sostegno alle aziende agricole di Albenga e Ceriale

Come da comunicato stampa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 novembre “E' stato firmato il decreto di declaratoria di eccezionalità per le piogge alluvionali che hanno colpito la provincia di Savona il 4 e 5 settembre 2024, causando gravi danni alle produzioni agricole nei comuni di Albenga e Ceriale.

Questo provvedimento permetterà alla Regione Liguria di erogare le risorse per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato e supportare le aziende colpite (https://www.politicheagricole.it/declaratoria_alluvione).

Un primo e importante passo che è stato possibile compiere anche grazie alla prontezza del Comune di Albenga che nella fase di emergenza e subito dopo si è attivato per supportare le associazioni di categoria e gli imprenditori agricoli convocando un tavolo verde urgente, effettuando sopralluoghi sul territorio insieme all’assessore regionale Piana ed evidenziando i danni subiti dal comparto agricolo, prima “industria” del nostro territorio che, come sottolineato dal sindaco Tomatis attraverso i vari canali istituzionali e di comunicazione, rappresenta ben il 30% del fatturato che riguarda il commercio di florovivaistico di tutta Italia.

"Questo decreto di declaratoria è il primo passo affinché gli imprenditori agricoli possano accedere alle risorse che il Governo stanzierà per i danni subiti dal comparto agricolo a seguito degli eventi calamitosi verificatisi. È molto importante che sia stata riconosciuta l’eccezionalità delle piogge alluvionali che hanno colpito il nostro territorio il 4 e 5 settembre 2024. Ci auguriamo che le tempistiche non siano lunghe e che i fondi che stanzierà il Governo riusciranno a coprire le ingenti perdite - circa 20 milioni - subite dal comparto agricolo della Piana di Albenga", commenta il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

"Al contempo continueremo a mantenere alta l’attenzione sul tema, in particolare sui fondi che potrebbero essere stanziati dal comparto della Protezione civile (un massimo di 20 mila euro per le aziende che hanno subito danni), così come annunciato durante l’incontro di ieri voluto dall’assessore regionale Giampedrone. Queste due procedure sono complementari e assolutamente necessarie per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato e per supportare le aziende colpite".

"È necessario inoltre che venga riconosciuto lo stato di calamità nazionale che permetterà di a coprire economicamente gli interventi di somma urgenza effettuati dai comuni colpiti (per Albenga circa 500 mila euro)", conclude Tomatis.